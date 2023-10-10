«Натянута в этом месте»: как Ладе Дэнс удается выглядеть так молодо в свои 57 лет

Певица Лада Дэнс летом попала в аварию, в результате которой она получила различные травмы. По признанию исполнительницы, операций у нее не было, но она перенесла сотрясение мозга и перелом без смещения в тазу.
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