На реках Архангельской области начались подвижки льда

В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Поморья и НАО не зафиксированоВ настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Поморья и НАО не зафиксированоПо информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, вчера вечером произошло разрушение затора льда на Малой Северной Двине в районе Нокшино (673 километра от Архангельска) и перемещение головы затора вниз по течению ниже Демьяново (668 километров от Архангельска).