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На реках Архангельской области начались подвижки льда

В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Поморья и НАО не зафиксированоВ настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Поморья и НАО не зафиксированоПо информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, вчера вечером произошло разрушение затора льда на Малой Северной Двине в районе  Нокшино (673 километра от Архангельска) и перемещение головы затора вниз по течению ниже Демьяново (668 километров от Архангельска).

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