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Спикер ГД Володин: если бы Россия не начала операцию на Украине, это сделала бы НАТО

Спикер ГД Володин: если бы Россия не начала операцию на Украине, это сделала бы НАТО

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине именно сейчас, то "буквально на следующий день" НАТО начала бы свою операцию руками украинских националистов.

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