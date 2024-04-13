Названо имя нового президента МОК после Баха: изоляции России придет конец

Сегодня 4,5K прочитали После того, как президент международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу объявил о решении платить победителям Олимпийских игр в Париже, пришло время осознать – влияние МОК на олимпийское движение падает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии