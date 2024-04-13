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Названо имя нового президента МОК после Баха: изоляции России придет конец

Названо имя нового президента МОК после Баха: изоляции России придет конец

Сегодня 4,5K прочитали После того, как президент международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу объявил о решении платить победителям Олимпийских игр в Париже, пришло время осознать – влияние МОК на олимпийское движение падает.

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