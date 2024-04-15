Осколочно-фугасные снаряды для наших танков в наступлении и обороне

Фото: РИА Новости (Андрей Станавов) В рамках развития темы предыдущего материала, Российский союз инженеров решил предметно рассмотреть осколочно-фугасные боеприпасы ВС РФ и связался со своими экспертами, чтобы глубже проанализировать тему осколочно-фугасных снарядов.
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