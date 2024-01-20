Губернатор Севастополя потребовал разобраться в ситуации, сложившейся в онкодиспансере

В правительство Севастополя поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой, либо попросить родственников привезти воду в больницу.
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