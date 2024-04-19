По итогам программы «SkLab. Иваново» объявлены лучшие проекты стартапов молодых исследователей

<p> В Ивановской области завершилась трехдневная образовательная программа «SkLab. Иваново», в ходе которой участники работали над идеями своих стартапов в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.
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