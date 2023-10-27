Батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение ВС РФ «Каскад»

Как рассказал командир добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого Андрей Тищенко, батальон, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад».
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