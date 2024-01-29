Серебрянское лесничество стало могилой тысяч боевиков ВСУ: залповый удар «Градов» по противнику

Противник потерял более 30 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Артиллеристы нанесли удары из систем залпового огня «Град» после того, как получили данные от разведчиков.
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