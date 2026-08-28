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Космические путешествия изменили микрофлору женского организма

Космические путешествия изменили микрофлору женского организма

Человечество возвращается в космос. Хотя ученые и космонавты уже достаточно много знают о том, как невесомость, перегрузки и микрогравитация влияют на мышцы и кости, многое о влиянии космических путешествий на организм остается неисследованным.

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