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Царьград

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Врач дала совет, как взбодриться от кружки кофе на 100%

Врач дала совет, как взбодриться от кружки кофе на 100%

Кофе полезно для мозга, сердца и нервной системы.Гастроэнтеролог Комиссарова порекомендовала отдавать предпочтение эспрессо и ристретто как наиболее эффективные варианты для получения бодрящего эффекта от кофе.

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