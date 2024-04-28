Песков: возможное изъятие активов РФ будет солидным гвоздем в гроб западной экономики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что изъятие активов России, если такое решение окажется принято, будет опасным прецедентом и "солидным гвоздем" в будущий гроб западной экономической системы координат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии