Зеленский выразил надежду на сохранение помощи от США в случае победы Трампа

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на то, что помощь Украине со стороны Соединенных Штатов не изменится после возможной победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.
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