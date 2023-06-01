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Президент России Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание вопросам воспитания детей

Президент России Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание вопросам воспитания детей

Российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня защиты детей. Он указал, что государство уделяет вопросу их воспитания приоритетное внимание.

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