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Commerzbank планирует выкуп акций на €1,2 млрд

Commerzbank планирует выкуп акций на €1,2 млрд

Немецкий Commerzbank объявил о новой программе выкупа собственных акций объемом до €1,2 млрд ($1,39 млрд).

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