Прогнозируемые доходы от регулирования добычи криптовалюты: сколько денег планируют привлечь в бюджет? Ирэн ОрлонскаяСуть внесения нового законодательства в области криптовалют в России оказывает заметное воздействие на динамику криптовалютного рынка.