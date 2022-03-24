Сбер начал принимать заявки по льготной программе поддержки системообразующих предприятий

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий согласно Постановлению Правительства № 393 от 17 марта 2022 года.
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