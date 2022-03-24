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Сбер начал принимать заявки по льготной программе поддержки системообразующих предприятий

Сбер начал принимать заявки по льготной программе поддержки системообразующих предприятий

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий согласно Постановлению Правительства № 393 от 17 марта 2022 года.

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