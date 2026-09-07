Над Россией сбили более 300 украинских беспилотников

Над Россией ночью сбили 306 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в 18 регионах и над двумя морями.
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