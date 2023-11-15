Маткапитал вырастет до миллиона

К 2026 году материнский капитал в России, будет увеличен до одного миллиона рублей. «С 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии