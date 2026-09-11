Эксперт Сети назвал напитки, помогающие при запорах

Врач-гастроэнтеролог Саурав Сети перечислил напитки, которые могут помочь при запорах, включая кофе, зелёный чай, соки из чернослива.
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