Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал посол Москвы в Кито Владимир Спринчан.
Посол Спринчан: Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США
Комментарии
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лл
лина любимцева
Кто бы мог подумать, на что способны "бананы животворящие"... Некоторые даже одумались почти сразу после тогоЮ как их отхлестали бананами... по роже, по роже...
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6 час.
Татьяна Романова
Что за бред, какие еще озабоченности по поставке бананов у Москвы, может быть это у Эквадора озабоченности появились, когда Россия нашла новых поставщиков? Подумать только на что способны бананы, помидоры, яблоки)))
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4 час.
sa
svet alex
Пусть они всю технику- металлолом, как они говорят, бесплатно передадут России, а уже после этого можно начинать о чем-то говорить!
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1 час.
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