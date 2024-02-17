Посол Спринчан: Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США

лл лина любимцева Кто бы мог подумать, на что способны "бананы животворящие"... Некоторые даже одумались почти сразу после тогоЮ как их отхлестали бананами... по роже, по роже...

Татьяна Романова Что за бред, какие еще озабоченности по поставке бананов у Москвы, может быть это у Эквадора озабоченности появились, когда Россия нашла новых поставщиков? Подумать только на что способны бананы, помидоры, яблоки)))