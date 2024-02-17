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Посол Спринчан: Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США

Посол Спринчан: Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США

Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал посол Москвы в Кито Владимир Спринчан.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Кто бы мог подумать, на что способны &quot;бананы животворящие&quot;...  Некоторые даже одумались почти сразу после тогоЮ как их отхлестали бананами... по роже, по роже...
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6 час.
Татьяна Романова
Что за бред, какие еще озабоченности по поставке бананов у Москвы, может быть это у Эквадора озабоченности появились, когда Россия нашла новых поставщиков? Подумать только на что способны бананы, помидоры, яблоки)))
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4 час.
sa
svet alex
Пусть они всю технику- металлолом, как они говорят, бесплатно передадут России, а уже после этого можно начинать о чем-то говорить!
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1 час.

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