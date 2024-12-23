Политический кризис в Германии: к чему привело канцлерство Шольца и почему ему не доверяют

В ближайшее время в крупнейшей экономике Европы, в Германии, будут объявлены парламентские выборы. После вынесения в бундестаге 16 декабря вотума недоверия правительству канцлера Олафа Шольца все чаще называют 23 февраля 2025 года в качестве даты их проведения.