«Надо подморозить Россию, чтобы не гнила» Как Александр III хотел изменить страну к лучшему, но вместо этого приблизил революцию?

180 лет назад, 10 марта 1845 года, родился император Александр III. Был ли он успешным правителем? Зачем в его окружении хотели подморозить страну и удалось ли это сделать? Почему при нем самодержавная Россия подружилась с республиканской Францией? Говорил ли он фразу про армию и флот как единственных союзников России? О личности и эпохе предпоследнего российского императора «Ленте.