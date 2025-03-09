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«Надо подморозить Россию, чтобы не гнила» Как Александр III хотел изменить страну к лучшему, но вместо этого приблизил революцию?

«Надо подморозить Россию, чтобы не гнила» Как Александр III хотел изменить страну к лучшему, но вместо этого приблизил революцию?

180 лет назад, 10 марта 1845 года, родился император Александр III. Был ли он успешным правителем? Зачем в его окружении хотели подморозить страну и удалось ли это сделать? Почему при нем самодержавная Россия подружилась с республиканской Францией? Говорил ли он фразу про армию и флот как единственных союзников России? О личности и эпохе предпоследнего российского императора «Ленте.

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