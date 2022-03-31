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Военкор Филатов снял для RT кадры подходов к «Азовстали» в Мариуполе – здесь идут бои

Военкор Филатов снял для RT кадры подходов к «Азовстали» в Мариуполе – здесь идут бои

Из эпицентра боев российской и республиканской армий за стратегический объект Мариуполя передал репортаж военный корреспондент RT Андрей Филатов.

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