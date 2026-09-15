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Царьград

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Главная версия – диверсия. Но это не точно: Что на самом деле скрывается за забоем скота

Главная версия – диверсия. Но это не точно: Что на самом деле скрывается за забоем скота

Пока в Сибири забивают скот, по всей стране гибнут собаки после прививок. Чиновники говорят о "диверсии", производители – о "злом умысле", а фермеры и владельцы животных остаются один на один со своей бедой.

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