Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как посадить петрушку и она точно взойдет: высаживаем сразу в яичных лотках

Как посадить петрушку и она точно взойдет: высаживаем сразу в яичных лотках

Посев петрушки может быть простым и удобным, если использовать яичные лотки. Этот метод позволяет равномерно распределить семена, не перегружая почву, а также защищает всходы от вредителей благодаря поливу раствором ромашкового чая.

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