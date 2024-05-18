Поздравления с Международным днем музеев от Министра культуры России и Председателя Совета Федерации

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры с Международным днем музеев. Она подчеркнула важность музеев как хранителей истории и наследия страны, добавив, что их сотрудники ежедневно защищают невидимую связь времен и поколений, вносят неоценимый вклад в национальную культуру и являются проводниками в мир искусства.