Потратила всего 50 рублей и приготовила очень вкусный сытный салат…

Всем большой привет! Сегодня готовлю бюджетный салат всего за 50 рублей…Такой салат часто готовлю, когда до зарплаты осталось мало денежек, а в гости пришли друзья и надо приготовить вкусно, сытно и экономно.
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