Мансэ, товарищи! Запад в шоке от «Орд Чингисхана» с Корейского полуострова

ИМ

Ильдус Мамлеев

Нам все друзья [на ЛБС] будут полезны, как бы хохлы с коллективным Западом по этому поводу не ныли. Хохлушки этому будут реально рады, своих то мужиков уже очень сильно повыбивало [тех кто не успел убежать из Укропии]. Так что скоро много народятся маленьких карейчиков!