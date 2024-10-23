Будут ли полезны России солдаты КНДР на украинском фронте? Информация о присутствии военных КНДР в России резко взбодрила участников конфликта на Украине и их союзников.
Мансэ, товарищи! Запад в шоке от «Орд Чингисхана» с Корейского полуострова
Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже корейцы стали "чингисханами"? Эти безмозглые жЫдо-бандэровкие поклонники совсем чокнулись... ЧЕМ ИХ ТАМ КОРМЯТ?
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нам все друзья [на ЛБС] будут полезны, как бы хохлы с коллективным Западом по этому поводу не ныли. Хохлушки этому будут реально рады, своих то мужиков уже очень сильно повыбивало [тех кто не успел убежать из Укропии]. Так что скоро много народятся маленьких карейчиков!
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1 д.
НМ
Наталия Москаленко
Сначала шок, потом обморок, там и до кончины недалеко! Счастливого пути!
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18 час.
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