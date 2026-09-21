Пискарев: попытки прямого вмешательства в ход российских выборов не достигли своей цели

Избирательная кампания 2026 года стала объектом масштабной электоральной интервенции со стороны недружественных стран, но попытки прямого вмешательства не достигли своей цели.
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