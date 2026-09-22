U.S. restricts visas for 32 people, most tied to Prince Group

The U.S. State Department imposed cybercrime-related visa restrictions on 32 individuals, most of whom are linked to Prince Group.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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