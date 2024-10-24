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ХАМАС готово отпустить пленных россиян в приоритетном порядке

ХАМАС готово отпустить пленных россиян в приоритетном порядке

Газа. Сектор Газа. Находящиеся в плену у ХАМАС россияне будут освобождены в приоритетном порядке. Об этом заявил замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

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