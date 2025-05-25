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Синнер об игре против французов на «Ролан Гаррос»: «Понятно, что болельщики будут поддерживать местных игроков – но не думаю, что они настроены против меня»

Синнер об игре против французов на «Ролан Гаррос»: «Понятно, что болельщики будут поддерживать местных игроков – но не думаю, что они настроены против меня»

  В первом круге итальянец встретится с Артуром Риндеркнешем. В случае победы дальше он также сыграет с французом – с Ришаром Гаске или Теренсом Атманом.

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