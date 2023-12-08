Инкубатор мафий Днепропетровск. Безнадёжно ли заражены его жители коломойской чумой

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Комментарии
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Вероника
Дай Боже! Прорвёмся!
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16 час.
Константин Самарин
Сомнительно, что люди легко отойдут от зомбирования. Бандеро-нацистская пропаганда, о превосходстве одного народа над остальными, приправленная фейками о &quot;зверствах русских&quot;, за 10 лет разьела умы подростающего поколения весьма основательно. Достаточно вспомнить гитлеровскую Германию 30ых-40-х годов прошлого века, с ее &quot;Гитлерюгенд&quot;, чтобы представить нынешнюю Украину..
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4 час.

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