Инкубатор мафий Днепропетровск. Безнадёжно ли заражены его жители коломойской чумой

Константин Самарин

Сомнительно, что люди легко отойдут от зомбирования. Бандеро-нацистская пропаганда, о превосходстве одного народа над остальными, приправленная фейками о "зверствах русских", за 10 лет разьела умы подростающего поколения весьма основательно. Достаточно вспомнить гитлеровскую Германию 30ых-40-х годов прошлого века, с ее "Гитлерюгенд", чтобы представить нынешнюю Украину..