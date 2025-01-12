Иномарка въехала в грузовую машину на трассе «Усть-Илимск — Братск». Один человек погиб

Смертельное ДТП случилось в воскресенье, 12 января 2025 года. Как установили госавтоинспекторы, водитель «Тойоты Королла», который ехал со стороны Усть-Илимска в сторону Братска, нарушил правила дистанции и столкнулся с грузовым авто, двигающимся попутно.