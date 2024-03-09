Маск обвиняет демократов в использовании мигрантов для победы. Байден просится в Конгресс

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что решения администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих президентских выборах.
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