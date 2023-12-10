Закредитованность россиян продолжает расти, заявил ЦБ. По его оценке, почти треть займов — на руках у людей с высокой долговой нагрузкой, когда платежи отнимают больше 80% доходов Закредитованность россиян растет высокими темпами, заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, ее цитирует «Прайм».
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