В рядах ВСУ погиб уже второй актёр из "Возвращения Мухтара" - Андрей Павленко

На днях стало известно о гибели в зоне боевых действий украинского актёра Андрея Павленко.Как ранее писал "Царьград Беларусь, несколько дней назад стало известно о гибели украинского актёра Василия Кухарского.
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