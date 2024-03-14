Уничтожить Францию за секунды. Воронка от удара "Сармата" проглотила все амбиции генералов НАТО

Фото: скриншот видеозаписи Youtube-канала "Boxoffice | Сцены из фильмов" США сами себя назначили мировым жандармом и судьей во всех вопросах – что добро и что зло, что война, а что "гуманитарная операция" и "принуждение к миру".
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