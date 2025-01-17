Трудная победа «Реала» с дублем Эндрика, хет-трик Диалло спас «МЮ», Медведев вылетел от 121-й ракетки мира, 874-й гол и рекорд Овечкина, 4-е поражение СКА подряд, Дегтярев убрал букву Z и другие новости

1. «Реал» благодаря дублю Эндрика во 2-м экстра-тайме победил «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании – 5:2! «Мадрид» вел 2:0 к концу второго тайма, но пропустил на 83-й и 91-й после ошибки Камавинга и с пенальти.
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