Депутат Шеремет: Россия может выйти из энергетического перемирия

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет допустил выход России из энергетического перемирия в случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру со стороны Украины.
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