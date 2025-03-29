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Депутат Шеремет: Россия может выйти из энергетического перемирия

Депутат Шеремет: Россия может выйти из энергетического перемирия

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет допустил выход России из энергетического перемирия в случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру со стороны Украины.

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