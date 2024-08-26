Сообщены подробности разрыва Прилучного и Муцениеце во время поездки в Дубай

Павел Прилучный и Агата Муцениеце, фото: peoples.ruВ последних новостях стали известны подробности разрыва отношений между известными актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, а также неожиданного бракосочетания звезды популярного сериала “Закрытая школа” с коллегой Зепор Брутян.
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