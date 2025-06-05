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Татар-информ

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Газманов представит на фестивале «Элбэдэн» специальную программу «Русский мир»

Газманов представит на фестивале «Элбэдэн» специальную программу «Русский мир»

Автор: Эльза КузнецоваПервый день фестиваля исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдет 21 и 22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района, завершится концертом народного артиста России, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Олега Газманова.

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