Правительство предложило добавить в вузы курсы киберспорта

Создать дисциплины планируется к декабрю 2022 годаПравительство предложило разработать и ввести в некоторых российских вузах курсы в области киберспорта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» развития интернет-технологий в РФ.