МИД назвал дату завершения членства РФ в исполнительном совете ОЗХО

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова в рамках беседы с РИА Новости сделала заявление, в соответствии с которым Россия вместе с некоторыми партнерами будет в дальнейшем удерживать часть взноса, которая направляется секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование группы по расследованию и идентификации, которая была навязана США.