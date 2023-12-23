МИД назвал дату завершения членства РФ в исполнительном совете ОЗХО

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова в рамках беседы с РИА Новости сделала заявление, в соответствии с которым Россия вместе с некоторыми партнерами будет в дальнейшем удерживать часть взноса, которая направляется секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование группы по расследованию и идентификации, которая была навязана США.
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