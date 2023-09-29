Мирослава Бердник: Киев, Харьков и Одесса — лидеры по числу нарушений языкового закона

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Киев, Харьков и Одесса — лидеры по числу нарушений языкового закона, в этих городах больше всего жалоб на использование русского языка.