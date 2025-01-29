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НАФИ: цифровая грамотность россиян не растет уже три года подряд

НАФИ: цифровая грамотность россиян не растет уже три года подряд

Аналитический центр НАФИ представил результаты очередного ежегодного исследования Индекса цифровой грамотности россиян, основанного на данных платформы "Цифровой гражданин", из которого следует, что уровень цифровой грамотности в стране застыл на отметке 71% из 100 возможных и не меняется уже три года подряд.

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