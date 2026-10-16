После атак на ПС в Луцке перебои со светом и водой, остановлен электротранспорт Российская армия в круглосуточном режиме продолжает наносить удары высокоточными средствами поражения по различным объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.
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