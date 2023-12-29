Магнитная буря сегодня 30 декабря 2023: Общая характеристика суток и расписание магнитных бурь по городам России на 30.
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