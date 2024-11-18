Политолог Мухин назвал разрешение США бить вглубь России провокацией

Разрешение на использование дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, выданное Украине президентом США Джозефом Байденом, может говорить о том, что на Западе признают провал плана по нанесению стратегического поражения России.
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