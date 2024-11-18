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Политолог Мухин назвал разрешение США бить вглубь России провокацией

Политолог Мухин назвал разрешение США бить вглубь России провокацией

Разрешение на использование дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, выданное Украине президентом США Джозефом Байденом, может говорить о том, что на Западе признают провал плана по нанесению стратегического поражения России.

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